UUS SAADE ⟩ Kanal 2s alustab silmiavav haridussaade «Tere, tulevikukool!»

«Luulerida «kõik, kõik on uus septembrikuus» muutub aastatega aina tähenduslikumaks. Ajalukku on jäänud krihvliga kooliõpetaja ning kuri köster. Algava kooliaasta puhul uurib silmiavav erisaade, kas tuleviku koolis saab õpetajaks nutitelefon, kiip naha all või hoopis tarkmees taskus? Tulevik näitab, et tehisintellekt vallutab maailma. Kas koolimaju pole enam kellelegi vaja?» seisab saate tutvustuses.