VARSTI KINOS ⟩ Elurõõmus Vene komöödia näitab, mis puust vutinaisi tehakse

Vutinaiskonna kaptenile Danale ei lähe korda, et jalgpall on rohkem nagu meeste spordiala – tema naudib mängu! Saades aga teada, et naiskond kavatsetakse laiali saata, otsustab Dana koguda kokku oma nooruspõlve sõbrannad, kellega sai kunagi koos palliplatsil joostud ning võita üheskoos otsustav matš, millest oleneb naiskonna saatus. Paraku ei lähe kõik nii libedalt, sest kunagised sõbrannad on aastatega kaotanud sportliku vormi, ennasttäis treener aga arvab, et naised ei peaks üldse jalgpalli mängima.