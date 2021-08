NÜÜD KINOS ⟩ Käpapatrull saab konkurendi: kinodesse jõudis uus «Rokikoer»

Kodukülas kuulsuse saavutanud rokikoer Bodil ja ta bändil on nüüd isegi pühendunud fännid. Kui aga muusikamogul Lang pakub neile võimalust popstaar Lil’ Foxyga tuurile minna, saavad Bodi ja ta sõbrad aru, et kuulsusel on hind, ning mõistavad viimaks, et tõeliselt rokkimiseks tuleb endale truuks jääda.