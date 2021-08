TREILER ⟩ «Reeturi» uus hooaeg tulekul: käibel on juba euro, aga Alfred Vint sullerdab riigiaparaadis edasi

2019. aastal ilmavalgust näinud Elisa ja ETV originaalsari «Reetur» naaseb sügisel uue hooajaga, mis toob sündmustiku tänapäevale lähemale. Käibele on tulnud euro ja peategelane Alfred Vint tegutseb endiselt Eesti riigiaparaadis, kus ta on kogunud austust ning paguneid, kuid riigireetmine pole tema elust kadunud.

««Reetur» on kahtlemata üks omapärasemaid sarju Eesti telemaastikul ning seda nii temaatika kui ka stiilipuhta kvaliteedi poolest. Teises hooajas oleme teinud väikese ajahüppe ja näeme lõpuks, mis puust Alfred Vint päriselt on tehtud ja kui kaugele on ta nõus minema oma kuritegelikul teel,» sõnab sarja režissöör Ove Musting.