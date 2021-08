FOTOD ⟩ Algasid režissöör Triin Ruumeti uue filmi «Tume paradiis» võtted

Kui Triin Ruumeti esimene täispikk mängufilm «Päevad, mis ajasid segadusse» portreteeris elu Eestis üheksakümnendate teisel poolel, siis «Tume paradiis» toob päevavalgele tänaste noorte hulgas levivad subkultuurid. Filmi keskmes on Tartu tudengite hedonistlik elu ja alevi mootorratturite jõumäng.

«Tume paradiis» on pikantne trillerlike elementidega tänapäevane lugu 27-aastasest Karmenist (Rea Lest), kelle senise elu turvastruktuurid lagunevad pärast isa surma, mil järsult halvenevad suhted ka poolvenna Viktoriga (Jörgen Liik) ja ta seisab silmitsi universumi tumeduse ja tühjusega. Musta huumoriga vürtsitatud film avab ukse igavaste üliõpilaste hämarasse hedonistlikku maailma, mida varjutavad mineviku saladused, toksilised armusuhted ning underground-maailm.

Režissöör kirjeldab filmi kui sünget ja maagilist muinasjuttu millenniumilastest. «See on traagika ja musta huumori piiril balansseeriv draama, milles peategelased otsivad oma õnne ja armastust. Vastukaaluks praegu levinud esoteerilistele enesearengu meetoditele, milles domineerib heaolu, positiivsus ja iseendast parima versiooni kehastamine, läbivad filmi peategelased ennasthävitava teekonna, et vaadata otsa omaenese deemonitele. Võib öelda, et tegu on «eat, pray, love» vastumürgiga,» lausus Ruumet.

Produtsent Elina Litvinova lisas: «Film «Tume paradiis» avab vaatajale kaasaegse duubelkarakteri loo, milles esineb toksiline intiimsus, äärmuslik maskuliinsus ja vajadus läheduse järgi. See on jõuline ja universaalne lugu meie enda generatsioonist, millega on kerge samastuda vaatajatel ka väljastpoolt Eestit.»

Filmi «Tume paradiis» peaosades mängivad Rea Lest («November», «Skandinaavia vaikus») ja Jörgen Liik («November»). Kõrvalosades astuvad üles Maria Avdjuško («Salmonid. 25 aastat hiljem», «Seltsimees laps»), Kristo Viiding («Ükssarvik»), Juhan Ulfsak («Viimased»), Reimo Sagor («Võta või jäta»), Liisa Saaremäel («Polaarpoiss»), Steffi Pähn («Võta või jäta»), Kaie Mihkelson («Vehkleja») Ain Mäeots («1944») ja palju teised. Kaasa teevad muusikud Marten Kuningas ja Hendrik Sal-Saller ning sotsiaalmeedia mõjuisikud Sebastian Freiberg ja Seidi Voogre.

Filmi režissöör ja stsenarist on Triin Ruumet («Päevad, mis ajasid segadusse»), kaastsenaristid on Cannes'i festivalil auhinnatud filmi «Kupee nr 6» stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman. Operaator on Erik Põllumaa, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Hella Marats, produtsent Elina Litvinova ning kaastootja Jeremy Forni.