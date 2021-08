VAATA KAVA ⟩ Sõprus ja Elektriteater teevad kummarduse Ennio Morricone filmimuusikale

Legendaarse režissööri Leone viimaseks lavastajatööks jäi just see Ameerika juudi allilmategelastest rääkiv film, mille peaosas mängib Robert de Niro. Linaloo teljeks on juba Leone spagetivesternitest alguse saanud teemad: ahnus, truudus ja sõprus meeste vahel. Tegu on ühe huvitavamalt üles ehitatud mittelineaarse linalooga, millel on fänne üle maailma ja Ennio Morricone muusikal on selles väga oluline roll.