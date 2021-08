Uued saated

Alati naerusuine saatejuht Robert Rool kutsub kõiki kokkamishuvilisi emasid ja isasid osalema koos oma võsukestega uues võistluslikus telesõus «Minu emps on kõvem kokk kui sinu ema». «See saab olema üks ütlemata lõbus ja kaasahaarav telesaade, kus emotsioonid on kiired üle keema,» lubab Rool. Perekonnaretseptide valmistamises astuvad vastamisi kaks paari. «Trikk on selles, et emad on juhendajad ja lapsed peavad kokkamisega ise hakkama saama,» kommenteeris Rool. «Kui emade närv vastu ei pea, saavad nad vajutada paanikanuppu, kuid siis hakkab aeg topelt kiirusel liikuma,» lisas saatejuht. Parim paar võidab auhinnaraha ja pääseb oma tiitlit kaitsma järgmisesse saatesse. Telesõu «Minu emps on kõvem kokk kui sinu ema» alustab 18. septembril.