Marveli ja Batmani filmide noore staari pubiõhtu lõppes haiglas

Iiri kohalik väljaanne Sunday World avalikustas , et näitlejale tungiti möödunud laupäeva õhtul Galway linna hotelli ees kallale. Mees sai kuuldavasti lõikevigastusi näopiirkonda ning ta toimetati haiglasse.

Keoghan kellelegi süüdistust esitanud ei ole ning ründajat ei ole vahistatud. Küll aga kirjutab kohalik leht, et umbes samal ajal kutsuti kiirabi linnas veel ühele 20ndates noormehele, et detaile selle kohta ei teata.

Olukorra teeb mõnevõrra irooniliseks asjaolu, et Keoghan on hetkel Guinnessi õlle reklaamkampaania nägu, mis kutsub kõiki üles pandeemiasse tõsiselt suhtuma ning vastutustundlikult käituma, et pubid ikka lahti püsiksid.