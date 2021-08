TREILER ⟩ Millest räägib Apple TV+ eepiline ulmesari «Asum»?

«Asumi» romaan jõudis esmakordselt avalikkuse ette 1951. aastal ning seda lühijuttude kogumikuna ning see sai kahel järgmisel aastal kaks järge, mis moodustavad tuntud «Asumi»-triloogia. Hiljem on ilmunud sarjale ka eel- ja järellood.

«Asumi» tegevus toimub 20 kuni 50 tuhande aasta kaugusel tänapäevast – ajal, mil kogu galaktikat hõlmab üks kosmilise keskvõimuga impeerium, mis on asunud pöördumatule enesehävingu teele. Loo keskmes on prohvetlik matemaatik Hari Seldon (Jared Harris, "Tšornobõl») ning tema jüngrid, kes arendavad futuristlikku psühhoajaloo teooriat, mis võimaldaks säilitada kõik inimteadmised ühte kogumisse ning ennustada edasist ajaloo kulgu, seda ühtaegu mõjutades. Täpsemalt usub Seldon, et suudab galaktikat 300 aasta pärast ees ootavat 30 000 aasta pikkust musta ajajärku lühendada 1000 aasta peale. Sisuliselt kasutab Seldon justkui termodünaamika seadusi, et ennustada inimmasside käitumist.