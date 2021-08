Apollo TV filmiriiulis nüüd üle 100 kodumaise hitt-teose

Kokku on Apollo TV filmiriiulil nüüd rohkem kui 100 hinnatud Eesti teost, pakkudes voogedastusplatvormidest selles kategoorias suurimat valikut. „Kodumaise ettevõttena on meile tähtsad nii kohalikud kliendid kui ka eesti inimeste looming,“ rääkis Apollo TV juhatuse liige Pert Lomp. „Toetame filme, mis on valminud kõrge produktsioonitaseme ja näitlejate meisterliku töö tulemusena, et seeläbi aidata kaasa meie filmitootjate jätkusuutlikkuse tagamisele,“ selgitas Lomp.

Apollo TV valikus on kohalikke mängu- ja dokumentaalfilme, lisaks veel kodumaiseid näidendeid ja animatsioone. Lisaks uuematele teostele on Apollo TV valikus ka mitmeid ajatuid klassikuid, nende seas näiteks „Vallatud kurvid“, „Viimne reliikvia“ ja „Nimed marmortahvlil“.

FOTO: Apollo TV

„Meie siiraks sooviks on olla sild erinevate generatsioonide vahel – oleks tore, kui pered saaksid koos vaadata oma vanu lemmikuid ja muljetada. Tahame, et elamuse saaksid nii väikesed kui ka suured vaatajad,“ ütles Pert Lomp.

Veebruaris turule tulnud Apollo TV on ühtlasi katsetamas erinevaid võimalusi uue põlvkonna teleteenusepakkujana. Nii jõudis möödunud nädalal mängufilm „Eesti matus“ kinoleviga paralleelselt ka Apollo TV platvormile. Kui mujal maailmas on sarnane mudel end juba tõestanud, siis Eestis on see esmakordne.

FOTO: Apollo TV

Lompi sõnul on platvormi sisu puudutavate valikute tegemisel oluliseks kriteeriumiks see, et film oleks kinodes hästi vastu võetud ning saanud positiivset tagasiside ja häid arvustusi. „Hoiame silma peal Eestis enim vaadatud filmide edetabelitel ja püüame sealt filme võimalikult kiiresti oma valikusse tuua,“ lisas ta.

Lähiajal on Apollo TV valikusse lisandumas veel hulk armastatud kodumaiseid filme, sealhulgas näiteks vaatajarekordeid purustanud “Tõde ja õigus” ning Oscarite jagamisel Eesti filmi ajalugu teinud “Mandariinid”.