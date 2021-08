KOHE KINOS ⟩ Õudukameister Jordan Peele'i «Candyman» kollitab Chicago kunstnikku

Chicago Cabrini-Greeni linnajaos on ajast aega hirmutatud inimesi linnalegend üleloomulikust tapjast, kel ühe käe asemel konks ning keda on lihtne välja kutsuda, öeldes peeglisse vaadates viis korda tema nime: Candyman. Tänapäeval, kümmekond aastat pärast kurikuulsate kortermajade lammutamist, on Cabrini-Green tundmatuseni muutunud, saades koduks noortele ja edukatele. Sinna kolib ka maalikunstnik Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) koos oma galeriidirektorist elukaaslase Briannaga (Teyonah Parris).