TREILER ⟩ Netflixi jõudis Caitlyn Jenneri paljastav eluloodokk

Bruce Jenneri nime all spordiannaalidesse jäädvustatud, kuid täna Caitlyn Jennerina elav meediastaar avab dokumentaalis oma elulugu, meenutades nii oma atleedikarjääri kui ka selle isiklikke tagamaid.

Täna 71-aastane endine sportlane oli aastaid abielus Kardashianide klanni matrooni Kris Jenneriga ning tema lapsed on uue põlvkonna meediakuulsused Kylie ja Kendall Jenner. Kokku on tal kuus last kolme erineva naisega.