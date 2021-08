FOTOD ⟩ Vaata, kes käisid uhiuue filmifestivali Animist Tallinn avamisel

Martinus Klemeti filmi «Näotuvastus» peategelaseks on Igor-503, kes on kahetsusväärsete eluviisidega kodanik, kelle peatamiseks pole isegi näotuvastustehnoloogia piisavalt tõhus vahend. Filmi tootja on Animartinus OÜ.

Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljak joonisfilmis «Toonekurg» tabab rõdul suitsu tehes äkitselt kodanik Toonekurge selgushetk ning ta mõistab, et ta polegi inimene, vaid lind. Samal ajal söövad Mees ja Naine lõunat. Kui kellast hüppab välja kägu, lahkub Mees kiirustades korterist. Naine ja kodanik Toonekurg kohtuvad. Filmi on tootnud Eest Joonisfilm.

Jonas Tauli nukufilm «Üks imeline mees» räägib ühest erilisest mehest, või vähemalt teda ümbritsev maailm määratleb teda omapärasena ja erilisena. Tal on fantastilisi oskusi, ebaloomulik andekus, tema suhtes võiks isegi kasutada sõna geenius, siiski, midagi temas on rahutu. Suured küsimused haaravad ta täielikult ja viivad kohta kus ta ei suuda enam muud teha, kui kõigest loobuda, et leida seda, mis temale ja muule loodusele tõesti väärtust pakub. Ja lõplikult ka rahu. Filmi on tootnud Nukufilm.