UUS SAADE ⟩ Robert Rool kutsub peresid osalema uues Kanal 2 saates

«Kõik kokandushuvilised perekonnad, see on just teile! Kui sinu ema või isa on kõva köögikunn, rokib toitu valmistades sajaga, tal on oma firmaroad, mida pere ja sõbrad alati kiidavad, siis tulge koos saatesse «Minu emps on kõvem kokk kui sinu ema». Kui sa ise pole köögis just kõva käpp, siis ära muretse – su vanem juhendab sind ning koostöös võite võita rahalise auhinna,» julgustab saatejuht tulevasi köögikangelasi.