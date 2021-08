KOHE KINOS ⟩ Keskaegselt sünges «Rohelises rüütlis» ärkab ellu müstiline legend

Tegu on kuulsal legendil põhineva looga sir Gawainist ja Rohelisest rüütlist, mis on varasemaltki ekraniseerimist leidnud: 1973. aastal filmis «Gawain and the Green Knight» ning 1984. aastal linaloos «Sword of the Valiant», kus müütilise rüütli rollis astus üles koomiliselt ülegrimeeritud Sean Connery.