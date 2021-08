SAHINAD ⟩ Kas «Hotell Transilvaania» uus film ei jõuagi kinodesse?

«Hotell Transilvaania» filmid on Sony jaoks olnud meeletu globaalne tuluallikas, teenides kinokassades kolme filmi peale (2012, 2015 ja 2018) kokku üle 1,3 miljardi dollari. Pandeemia tõttu on Sony, nagu teisedki filmistuudiod, sunnitud silmitsi seisma olukorraga, kus kassatulud ei ole koroonaeelsel tasemel – USAs pingestab olukorda uuest nädalast eri paikades kehtima hakkav vaktsineerimistõendi esitamise nõue siseruumides (vähemalt New Yorgis), ehkki alla 12-aastastele pole vaktsiin riigis üldiselt veel kättesaadav.

Nii kinnitavadki Variety allikad, et Sony on uue koroonalaine valguses juba augusti algusest otsinud alternatiivi «Hotell Transilvaania: Transformaania» kinolevile ning laual on enam kui 100 miljoni dollari suurune pakkumine Amazonilt. Lepingu kohaselt jõuaks film globaalselt ainult Amazon Prime'i, kuid Sony otsustada jääks filmi õigused lineaarteles ja Hiina filmilevis.

Kuna Sony'l ei ole oma voogedastusteenust, siis on stuudio viimase kahe aasta jooksul korduvalt müünud oma toodangut suurematele striimijatele: kuulsamatest filmidest läks Tom Hanksi «Greyhound» Apple TV+ teenusesse, Kristen Stewarti «Happiest Season» aga Hulusse. Netflixi hittidest on Sonyga koostöös valminud «The Mitchells vs. the Machines» ja «Vivo». Amazoniga koostöös valmib peagi Sony stuudios 3. septembril ilmavalgust nägev uus «Tuhkatriinu» film.

Sony ja Amazoni esindajad kuuldust veel kommenteerinud ega kinnitanud ei ole.