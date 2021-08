UUS SAADE ⟩ «Lustlik Setomaa» täna: Katrin Lust avastab Kanal 2s elu Venemaa piiri ääres

Kuidas setod suve veedavad ja mismoodi erineb elu Venemaa piiri ääres muust Eestist? Seda üritabki Lustlik Setomaa näidata, mis sai üles võetud juuli alguses. «Setod peavad oma jaanipäeva vana kalendri järgi 6. juulil. Ma olen alati mõelnud, et milline see seto jaanipäev siis välja näeb. Nüüd sai korralikult seto jaanipäeval ära käidud,» tutvustab saadet Katrin Lust. «See on saade lihtsast seto elust, kus saab selgeks, kas õige on öelda setu või seto ja palju muud. Lõbus on see saade kohe kindlasti!»