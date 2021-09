94. Oscari-gala toimub 27. märtsil 2022 ning auhinnarallil osalevad filmid, mis on jõudnud ekraanile 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2021. Nominendid saavad teatavaks alles 8. veebruaril, kuid asjatundjatel ja -armastajatel on juba pilt tugevamatest filmidest ees.

Siin on ülevaade suurima auhinnaportaali Gold Derby kasutajate ja ekspertide varajastest koondennustustest olulisemates kategooriates. Kuigi kõverad muutuvad iga päev, siis tundub, et põhilised jõujooned on juba paari nädala vältel samaks jäänud ning tõenäoliselt hakkab Oscareid sadama just nendele filmidele.