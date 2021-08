ÕUDUS HAAPSALUS ⟩ Vaata, millised uued Eesti jubedikud homme HÕFFil linastuvad

Kaunist miljonäritütart, kes on tapnud oma jõhkra heliloojast armukese, hakkab kõikjal piinama tolle veel sündimata muusika. Vaikuse leiab ta alles siis, kui kohtab sõjas kuulmise kaotanud viiuldajat - kuid ka vaikusel on oma hind.

Rohkete märulistseenidega pikitud fantaasiafilm, millest juba etteruttavalt võib rääkida kui nähtusest, mida õnneks esineb Eesti filmis üha enam. Sellistele filmidele nagu «Reich of the Dead» ja «Õiglus» (mõlemaid on näidanud ka HÕFF) on oodata rammusat järge. Just nende kahe filmi vaimus tehtud pesuehtne õhinapõhine trash, napilt 1000-eurose eelarvega vändatud «Rikutud hing. Viirus» on kõvasti laineid löönud juba enne selle esilinastust.