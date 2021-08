HÕFF näitab õudukate ees nõukaaegseid meditsiinikroonikaid

Haruldased filmikroonikad, mis on pärit aastatest 1950-1965, jõuvad ekraanile tänu Rahvusarhiivi filmiarhiivile, kus need on kultuuriministeeriumi tegevuskava «Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023» raames värskelt digiteeritud. Projekti tulemusena teeb arhiiv internetis vabalt kättesaadavaks kokku 245 tundi filmipärandit.