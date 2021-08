Tartuffi publik valis lemmikuks Norra pulmafilmi, mida näeb peagi teles

Ööl vastu pühapäeva Tartus ja eile õhtul PÖFFi veebikinos lõppenud festivali populaarseim film oli samuti «Diana pulmapidu», millele järgnesid «Erna on sõjas» ja «Viimane suudlus». «Diana pulmapeole» järgnesid internetihääletusel avafilm «Väike kala», «Viimane suudlus» ja «Hea abikaasa».

«Tartuff. Sume suveõhtu Raekoja platsil, mõnus sumin ja kohvikutest kostuv klaaside kõlin. Õlale toetatud pea, toolide vahekohas kohtuvad käed ja elevus kohe-kohe algavast värvilisest ja helgest loost, mida jälgides olmemured kuskile kaugele-kaugele ära vajuvad. Täna on see õhtu. «Diana pulmapidu» on täpselt selline lugu,» kirjutas filmi kohta Tartu Postimees.