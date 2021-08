VIDEO ⟩ Komöödiast «Siin me oleme» valmib moodne versioon: filmis on nutitelefonidki sees

«Siin võib leida ühiseid jooni, võib-olla isegi mõne tuttava tegelase, aga ta ei ole ikkagi koopia vanast «Siin me oleme» filmist,» selgitas filmi tegevprodutsent Olev Sten Erik Jõgi. «Noored inimesed võib-olla tahavad seda tänapäevast versiooni näha, kus on tänapäevased mured, tänapäevased probleemid, mida käsitleme,» ütles Jõgi «Aktuaalsele kaamerale» ning kinnitas, et filmis on ikkagi juba ka nutitelefonid sees.