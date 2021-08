FOTOD ⟩ Serblased filmivad Harjumaal miljonite lemmikseriaali märulistseene

2018. aastal esilinastunud «Besa» on Serbia populaarseim teleseriaal, mille esimene hooaeg kogus Serbias ja lähiriikides Kosovos, Bosnias, Makedoonias ja Montenegros miljoneid vaatajaid.

Seriaali keskmes on tavaline pereisa, kes satub autoõnnetusse, mis tapab narkoparuni tütre. Et pääseda eluga maffiabossi kättemaksust, on ainus väljapääs hakata ka ise tapjaks. Kahte meest jääb siduma «besa», mis tähendab Kagu-Euroopa kultuuris au panti, lubaduse täitmist ja ausõna.