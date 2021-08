VAATA KAVA ⟩ HÕFFi filme saab vaadata üle terve Eesti

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on veebikino valik läbilõige Haapsalu festivali programmist. «Vaataja peaks saama hea ülevaate, mis asi see HÕFF üldse on ja mida me näitame. Loodetavasti tekitab see huvi järgmisel korral juba Haapsallu tulla, sest festivaliga kaasaskäivat melu ei suuda veebikino kahjuks asendada,» ütles ta.