VEEBIKINO ⟩ Tartuff sai läbi, aga filme saab vaadata veel paar päeva

India režissööri Prithvi Konanuri sotsiaalses draamas «Kus on Pinki?» läheb kaduma kaheksakuune beebi, tõstatades India ühiskonnas valusa teema, milleks on laste varastamine ja müümine.

Kavas on ka dokumentaalfilme. Itaalia režissööri Francesca Mazzoleni «Punta Sacra» on värvikas lugu Rooma külje all tegutsevast illegaalsest kogukonnast.

«Küborgide isa» on dokumentaalfilm «hullust» teadlasest, kes võtab ette piireülatava teekonna, et aidata puuetega inimesi, aga ka vastutusest, mis muutub inimaju ja masinate vahelise otseühenduse loomisega üha aktuaalsemaks. Küborgide isaks nimetatud Phil Kennedy lasi paigaldada oma ajusse elektroodidega varustatud implantaadi, et uurida, kuidas saaksid halvatud ja kõnevõimeta inimesed oma mõtteid kuuldavaks teha. Äärmuslik eksperiment lõppes peaaegu katastroofiga ja katsejänesel kulus hulk aega, et naasta normaalsesse ellu.