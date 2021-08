Reimo Sagor rollist Rootsi põnevikus: režissöör pidas võimalikuks, et tegelasel on Eesti juured

«Max Anger – With One Eye Open» viib meid ajaloos 25 aastat tagasi aega, kus Venemaal olid ees saatuslikud valimised. Peategelane Max Anger (Adam Lundgren) on endine sõjaväelane, kes elab rahulikku elu Rootsi konsulteerimisfirma analüütikuna ning on romantilises suhtes oma venelannast kolleegi Pashiega (Evin Ahmad). Angeril tekib kahtlus, et Pashie on tegelikult spioon ning kui naine kaduma läheb, jätab mees kogu elu seljataha, et ta üles leida. Sagori karakter on Pashie sõber ning vene ajakirjanik, kes aitab Max Angerit naise otsimisel.