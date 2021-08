STIIMSILM ⟩ «South Parki» loovgeeniused sõlmisid ulmeliselt kopsaka striimilepingu

Bloombergi kinnitusel on tegu teleajaloo ühe suurima tehinguga, ehkki hiigeltehingud näivad striimimaastikul kujunevat üha tavalisemaks. Alles nädal tagasi tuli uudis , et Reese Witherspooni produktsioonifirma Hello Sunshine läheb umbes sama summaga müüki. Näitlejanna 2016. aastal loodud ettevõtte kataloogi kuuluvad teiste seas seriaalis «Suured väikesed valed» (HBO), «Little Fires Everywhere» (Disney Hulu) ja Apple TV+ hittseriaal «The Morning Show».

Parkeri ja Stone'i 2027. aastani vältav tehing näitab selgelt, kuivõrd kõrgeks on voogedastusturul panused kerkimas, eriti kui küsimuse all on uustulija positsiooni kinnistamine – milleks on peagi ka valitud Euroopa riikidesse saabuv Paramount+ platvorm. Panustamine Comedy Centrali läbi aegade enimvaadatud komöödiasarjale näib loogiline otsus ning on samal kursil ettevõte senise strateegiaga, milleks on meelitada oma kaabelkanalite tellijaid ettevõtte striimiplatvormidele, pakkudes menusarjadele seal eksklusiivset jätku – «South Parki» puhul siis täispikkade filmide näol, millest esimesed kaks tulevad välja juba sel aastal.