«Eesti matus» jõudis paralleelselt kinoleviga Apollo TV filmilaenutusse

Film on kinodes kokku kogunud üle 40 000 vaataja. Produtsent Tanel Tatteri sõnul annab see tunnistust sellest, et eestlased tahavad ja oskavad endiselt enda üle naerda. Just selle pärast tuuakse esmakordselt Eesti filmi ajaloos «Eesti matus» paralleelselt välja ka voogedastusplatvormil.

Kinolevi kõrval saab «Eesti matust» nüüd näha ka Apollo TV veebilehitseja kaudu, alates järgmisest nädalast on film platvormi kaudu kättesaadav ka kõikides muudes seadmetes.

«See on meie jaoks esmane seda laadi kogemus olla korraga nii kinos kui platvormil. Mõeldes aga inimestele, kes tänu sellest nädalast algavatele piirangutele kinno ei saa, tundub see lahendus ainuõige,» selgitas Tatter. «Apollo TVga saame sel viisil omakorda uut reaalsust testida, võita saab vaid vaataja,» lisas ta.

Andry Padari sõnul hindavad eestlased kodumaist filmi- ja teletoodangut kõrgelt. «Meie vaadatavuse edetabeli tipus püsivad järjekindlalt eestikeelsed filmid ning saated. «Eesti matus» on rahvafilm, mis pakub meelelahutust väga laiale publikule. See on põhjus, miks tahtsime selle kõikidele igas Eestimaa nurgas võimalikult kiiresti kättesaadavaks teha,» selgitas Padar.

Turundusjuht lisas, et veebruaris turule tulnud Apollo TV eesmärk on kaasajastada teleteenuste turgu ja tulla vastu Eesti inimeste vaatamisootustele. «Lineaartelevisioonil on jätkuvalt oma tähtis roll kanda, aga tänu voogedastuse suurele menule viimastel aastatel on vaatajad muutunud pakutava sisu osas palju nõudlikumaks. Meie eesmärk uue põlvkonna teleteenusepakkujana on need kaks parimal võimalikul viisil ühildada,» märkis Padar.

«Eesti matus» on Andrus Kivirähki kirjutatud samanimelise lavastuse ekraniseering. Eesti teatri absoluutne rekordetendus püsis lavalaudadel ligi 20 aastat kuni tänavu suveni.

See on igale eestlasele tuttav humoorikas võtmes lugu, kus ühel hetkel lähevad lootusetult segi pulmad ja matused ning selle kõige käigus põrkuvad põlvkondade vaheline maailmavaade ja kodused väärtused.

Filmis astuvad üles Jan Uuspõld, Ago Anderson, Merle Palmiste, Tambet Tuisk, Hilje Murel, Peeter Oja, Sandra Ashilevi, Markus Habakukk ja Anna Sergejeva. Film valmis Taska Filmi, Apollo Film Productionsi ja Filmivabriku koostootmisel.

«Eesti matus» on Apollo TV filmilaenutuses kättesaadav hinnaga 5,99 eurot.