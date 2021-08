VARSTI KINOS ⟩ Õuduspõnevik «Ära hinga 2»: «Avatari» staarist saab pime tapamasin, kes näeb kõike

Tegemist on 2017. aastal mainekatel Saturn Awards auhindadel parima õudusfilmi auhinna võitnud ja kriitikute poolt ülikõrgelt hinnatud «Ära hinga» (2016) järjega, mille sündmused rulluvad lahti aastaid pärast esimeses filmis nähtud surmavat koduröövi intsidenti, milles kolm noorukit tegid saatusliku vea, kui pimeda mehe koju vargile pugesid. Nüüd elab salapärane Norman Nordstrom taas sünges üksinduses, ent on oma hoole alla saanud tüdruku, keda ennast kaitsma õpetab. Oskusi läheb tarvis, sest mehe minevikupatud saabuvad talle kurikaelte näol ukse taha ning taas läheb lahti tappev võitlus, kus silmanägemine ilmtingimata eelist ei anna.

Peaosas on taas «Avatari» filmist kolonel Miles Quaritchina tuntud 69-aastane Stephen Lang , kes taaselustab rolli ka kõigis neljas järjefilmis, millest esimest on kinolinale oodata järgmisel aastal.

Esimese filmi lavastaja Fede Alvareze nimi on sedapuhku hoopis produtsendi real ning filmi on lavastanud hoopis Alzareze kamraad ja tema kuulsaima filmi «Kurjad surnud» stsenarist Rodo Sayagues, kes oli ka «Ära hinga» käsikirja üks autoreid. Tegu on tema režissööridebüüdiga. Mehed tegid koostööd (Alvarez loovjuhi ja lavastaja ning Sayagues produtsendi ja stsenaristina) ka Apple TV+ innovaatilise ulmeseriaali «Kõned» (Calls) peal, kus tegevus toimub vaid kuuldemänguna – visuaaliks on sarjas esmapilgul ekvalaiserit meenutavad jooned, mis aga loo sisuga ruumiliselt kaasa voogavad. Järgmiseks on meestel välja tulemas «Texase mootorsaemõrva» järjefilm, mille stsenaariumi nad koos kirjutasid.