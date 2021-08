Kanal 2 toob augustis ekraanile mitu uut saatesarja, iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva erisaated ning intervjuu president Kersti Kaljulaidiga.

«Tokyo suveolümpiamängud on Kanal 2e tõstnud Eesti vaadatuimaks telekanaliks. Augustikuu on Kanal 2s aga alles telesuve tõeline magustoit. Päikeseline hooaeg pakub sumedatesse augustikuu õhtutesse ehedaid elamusi, põnevaid isiksusi ja igati mitmekülgset teleprogrammi. Uutele omatoodetud sarjadele lisavad värvi juurde ka Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud erisaated,» teatab telekanal.

«Võimsad naised»

Mart Normeti avameelsed intervjuud Eesti naispoliitikutega.

Eesti poliitikas on naiste ajastu: meil on naispresident, naispeaminister ja valitsuses seitse naisministrit. «Võimsad naised» on viieosaline intervjuusaade, mille käigus saatejuht Mart Normet saab lähemalt tuttavaks viie naisega Eesti poliitika tipust, rääkides nii nende isiklikest valikutest ja poliitikast, mida seni on Eestis peetud pigem meeste maailmaks.

Iga saade on pühendatud ühele võimsale naisele: Yana Toom Keskerakonnast, Marina Kaljurand sotsiaaldemokraatidest, Riina Solman Isamaast, Helle-Moonika Helme EKREst, Keit Pentus-Rosimannus Reformierakonnast.

«Mina olen naiste fänn. Ma usun, et naised suudavad vaadata oma egost kaugemale ning hoiduda niisama kraaklemisest,» selgitab Mart Normet. «See on omamoodi sümboolne, et nüüd, mil Eesti iseseisvusest täitub 30 aastat, on naiste roll Eesti ühiskonna kujundajatena suurem kui kunagi varem.»

Sarja esimene saade «Võimsad naised. Yana Toom» on Kanal 2s laupäeval, 14. augustil kell 19.30.

«Lustlik Setomaa»

Maaelu ilu ja valu Katrin Lusti suvesaates.

Katrin Lust sõitis suveks Setomaale, et tuua vaatajateni pildikesi Kagu-Eestist. Kuidas setod suve veedavad ja mismoodi erineb elu Venemaa piiri ääres muust Eestist – seda üritabki saade näidata.

«Setod peavad oma jaanipäeva vana kalendri järgi 6. juulil. Ma olen alati mõelnud, et milline see seto jaanipäev siis välja näeb. Nüüd sai korralikul seto jaanipäeval ära käidud,» sõnas Lust. «See on saade lihtsast seto elust, kus saab selgeks, kas õige on öelda setu või seto ja palju muud. Lõbus on see saade ka kohe kindlasti,» lubab Lust.

«Lustlik Setomaa» stardib Kanal 2s esmaspäeval, 16. augustil kell 20.30

«Sinivalged eestlased» FOTO: Kanal 2

«Sinivalged eestlased»

Soome eestlaste värvikirev elu.

Saatejuht Leho Lehis viib vaatajad külla Soomes elavale eestlaste kogukonnale. Eesti elu käib seal täistuuridel. Hoogne dokumentaalsaade tutvustab nii ehitusel rabavaid töömesilasi, ennast nullist üles töötanud ärimehi, kodumaal unustusse vajunud tippsportlasi, kui ka kodutute varjupaiga toidupakikeste ja abirahade peal elavaid kaasmaalasi.

«Sinivalged eestlased» alustab Kanal 2s teisipäeval, 17.augustil kell 20.

«Nad olid valmis Eesti eest surema» FOTO: Kanal 2

Erisaated: 30 aastat taasiseseisvumisest

Saatejuht Peeter Võsa viib 15. augustil kell 20.05 erisaatega «Nad olid valmis Eesti eest surema» 30 aasta tagustesse aegadesse, mil vaikselt hõõgunud sütest lahvatas leek: Eesti kuulutas end taas vabaks. Üks dramaatilisemaid peatükke kirjutati Eesti iseseisvuse ajalukku teletorni kaitsmisel, kui neli noort meest – Peeter Milli, Jaanus Kokk, Uno Kaseväli ja Jüri Joost – pidid kaitsma torni südant ehk sidekeskust 22. korrusel, mis säilitas Eesti kontaktid välismaaga.

Nad teadsid, et Leedus lõppes teletorni kaitsmine veresaunaga ja kuigi pärastlõunaks oli selge, et riigipööre NSV Liidus on läbi kukkunud, ei lasknud teletorni jalamil korraldusi ootavad vallutajad end sellest häirida. Nii püüdis vahetusevanem Jaanus Hiis Soome televisiooni pilti näidates ja ise uudiseid tõlkides viia vene soldatiteni sõnumit «püha ürituse» täielikust põrumisest.

«Päev, mis tõi vabaduse: 30 aastat augustiputšist» FOTO: Kanal 2

Ajakirjanik Elo Mõttus-Leppik toob 19. augustil kell 20 erisaates «Päev, mis tõi vabaduse: 30 aastat augustiputšist» ekraanile sündmuse varjus olnud kangelased.

Kui palju teame neid vapraid inimesi, kes augustiputši päevadel olid valmis seisma paljaste kätega relvastatud Nõukogude Liidu dessantväelaste vastas? «Vabadussõtta läksid ka keskkooliõpilased, miks meie kehvemad peaks olema,» põhjendab toona kõigest 16-aastane Kaitseliidu noorliige, miks ta relvituna telemaja juurde Eestit kaitsma läks. Relvi toona nappis, kuid isevalmistatud kumminuiad, Molotovi kokteilid ja ammoniaagikotid olid igaks juhuks valmis pandud. Esmakordselt annab intervjuu mees, kes sai pea võimatuna tunduva ülesande organiseerida koheselt Toompeale, raadio- ja telemaja ümbrusesse betoonplokid, kraanad ja raskeveokid. Sama mees võttis paar päeva hiljem ka Lenini kuju maha. Mida tundsid neil päevadel interrinde toetajad? «Mu ema helistas, ta oli paanikas, kogu ta maailm kukkus kokku,» kõlab meenutus. Kui palju määras neil päevil taktikaliselt õige tegutsemine, kui palju juhus? Teiste seas jagavad meenutusi ka tänaseks 93-aastane president Arnold Rüütel ja toonane eriteenistuse juht Jaan Toots.

