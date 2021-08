NÜÜD KINOS ⟩ Komöödia «Ülakorruse rahvas»: hispaanlaste õhtusöögist kujuneb kirglik paariteraapia

«Õhtusöögilauast on kujunenud Euroopa kino uus epitsenter. See on piinlike vestluste, tülide ja kire asupaik. Hämaruse saabudes lüüakse ka kõige väljapeetumates peredes lauale krehvtised sõnad, mis päevavalguses harva huulilt langevad. Ana ja Julio on üks pealtnäha ideaalsena näivatest paaridest. Keegi ei tea, et tegelikult veeretavad nad päevi õhtusse ägedate vaidluste saatel. Vaid külla kutsutud naabrite ees on paar võimeline sõjakirve padja alla peitma. Enda rõõmuks või kurvastuseks saavad nad allamäge kulgeva veiniõhtu jooksul teada, et naabridki pole sugugi nii ontlikud, kui fassaad arvata lubas. Selles Hispaania draamas on kergust ja suhteprobleeme, mis sobivad argiõhtuseks meelelahutuseks, mõnel juhul ka lohutuseks. Vahel polegi midagi turgutavamat, kui jälgida kõrvalt õhtusööki, mis algab süütu punase veini ja lõpeb grupiteraapiaga,» tutvustab komöödiat filmikriitik Aurelia Aasa.