5 hea tuju filmi: august toob ETV2 eetrisse Põhjamaade huumorit

Põhjamaade filmikuu raames esitleb ETV2 esmakordselt viit filmi, mitme filmi puhul on korraga tegemist nii tele-esilinastuse kui üldse esmakordse näitamisega Eestis. «Teist aastat järjest toimuv teemakuu möödub tänavu hea tuju tähe all, sest kõik filmid esindavad põhjamaist komöödiažanri, kuhu jagub nii kurbnaljakaid kui ka jaburaid hetki, ehedast elurõõmust rääkimata,» teatab ERR.

Teemakuu avab täna kell 21.30 Rootsi film «Tordikindral» (Tårtgeneralen) Mikael Persbrandtiga peaosas. Filip Hammari ja Fredrik Wikingssoni südamlik tõsielusündmustel põhinev lugu viib 1980ndatesse, kui Rootsi telesaatejuht kuulutab Köpingi Rootsi kõige igavamaks linnaks. Kogukond on halvatud, kuid külajoodik Hasse P otsustab tõestada, et «need sunnikud Stockholmis» eksivad. Tal tuleb kõrgelennuline idee küpsetada maailma kõige pikem võileivatort, kuid rekordite tee on konarlikum, kui võiks arvata.