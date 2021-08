SAHINAD ⟩ Kas vendade Coenite teed on lõplikult laiali läinud?

Juba 2019. aastal oli kuulda, et vanem vend Joel Coen töötab uue «Macbethi» ekraniseeringu kallal, mille peaosades Frances McDormand ja Denzel Washington – seda aga üksi, ilma vend Ethanita. Nüüd on «The Tragedy of Macbeth» pealkirja kandev uus Shakespeare'i-tõlgendus valmis ning näeb ilmavalgust 24. septembril.