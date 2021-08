KOHE KINOS ⟩ Koguperefilmis «Sõõrud» seiklevad enneolematud tegelased

Op ja Ed on pehmed, karvased ja üdini armsad, rõngakujuliste Sõõrude liiki kuuluvad tegelased 1835. aasta Galapagose saartelt. Kui need kaks, alalõpmata teiste meelehärmiks sekeldustesse sattuvad Sõõrut rikuvad kogemata ära suure festivali ettevalmistused, siis otsustavad nad loomulikult kõik korda teha ja korjata pidustuse tarvis ilusaid mägililli.

Üks mägililledest on aga portaal tulevikku, kuhu Op ja Ed sisse kukuvad. Tulevikus saavad Op ja Ed väikeselt valgelt koerakeselt Clarance’ilt teada, et juhtunud on midagi kohutavat ning kõik Sõõrud on tulevikumaailmas välja surnud.