Täna algab Tartuff: festivali avab lühifilm geenidest ja rahvatantsust

Kell 22 Raekoja platsil algaval tseremoonial esinevad AHHAA teadusteater ja tsirkuseartist Maarja Roolaht. Avafilmina esilinastub Rao Heidmetsa eksperimentaalne lühianimafilm «Kood», mis näitab, kuidas rahvatants on meie geeniahelasse sisse kodeeritud.

Rao ja Pauline Heidmetsa 8-minutiline eksperimentaalne animatsioon on üllatava vaatenurgaga film, mis viib vaataja maailma, mida juhivad geeniahelad. «Esimene inimene oli mugav ja laisk. Tema geeniahel oli roostes. Alles surmahirm pani ta liikuma ja rooste geeniahelalt hakkas pudenema. Sinna salvestatud kood läks tööle. Seesama kood juhib meid ikka ja jälle tantsusammul mustreid moodustama, ikka ilusamaid ja keerukamaid, ikka suuremate ja suuremate rühmadena, kuni jõuame välja ideaalse mustrini – mõistagi on see geeniahela muster. Siit edasi on vaid üks tee: tagasi algosaks geeniahelas,» on kirjas sünopsises.

Filmi idee sai üks meie nimekamaid animafilmiautoreid Rao Heidmets tantsupeolt. «Mulje oli nii võimas, et tõi pisara silma. Tabasin end veidralt mõttelt. Seda kõike tehakse vabast tahtest, ilma tasuta, tohutu entusiasmiga. Miks? Sellel ei saa olla muud põhjust kui see, et kõik on meie geeniahelasse sisse kodeeritud. Me lihtsalt peame muusika saatel mustreid tegema. Hilisemad vestlused parimate geeniteadlastega ainult kinnitasid seda. Jäi üle valada see kunstilisse vormi ja näidata tervele maailmale, millised me seestpoolt (geenitasandil) oleme,» rääkis ta.

Rao Heidmetsa filmistuudios valminud linateose stsenaariumi on kirjutanud Heidmets ise koos Valter Uusbergiga, samuti on temalt kunstnikutöö. Filmi operaator on Urmas Jõemees ja helilooja Sven Grünberg.

Koroonaviiruse uue puhangu tõttu tuleb tavapärase 1200 tooli asemel vabaõhukinoks muutuvale Raekoja platsile vaid 600 tooli, mis paigutatakse 2+2 reeglit arvestades. Athena keskuses toimuvatele dokumentaal- ja lastefilmide seanssidele pääsevad ainult need vaatajad, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega.

Avatseremooniale ja esilinastusele järgneb USA režissööri Chad Hartigani romantiline ulmefilm «Väike kala» («Little Fish»), milles viirus ründab inimeste aju, kustutades mälestused.

Kokku on 7. augustini kestva festivali kavas 19 linateost, mis käsitlevad armastuse kõikvõimalikke variatsioone. Mahukast kõrvalprogrammist leiab ligemale 30 üritust. Esimest korda toimuvad Tartuffi suveakadeemia ja filmikriitika suvekool.

Kõik Tartus toimuvad seansid on vaatajatele tasuta.

Teist aastat järjest avab Tartuff ka virtuaalse kinosaali, kus linastub seitse festivali kavas olevat filmi. Filme saab PÖFFi veebikino vahendusel vaadata üle terve Eesti.

Tartuff on Baltimaade suurim vabaõhufilmifestival, mis leiab aset juba 16. korda. Festivali korraldab Pimedate Ööde filmifestival koostöös Tartu filmifondi ja Tartu loomemajanduskeskusega.