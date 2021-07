RAHAKISMA ⟩ Scarlett Johansson kaebas Disney «Musta Lese» kassatulu pärast kohtusse

Johanssoni hagi aluseks on väide, et Disney rikkus tema Marveli stuudioga (mis kuulub Disneyle) tehtud lepingut, mille kohaselt pidi näitlejanna teenima Marveli uusima hittfilmi kassatulust peaosatäitjana teatud protsendi. Et aga Disney otsustas filmi lisaks kinodele väidetavalt ühepoolselt ka oma voogedastusplatvormile Disney+ vaatamiseks üles panna, vähenes sellega hagi kohaselt filmi kassatulu potentsiaal ning kahju Johanssoni rahakotile hinnatakse miljonitesse dollaritesse, vahendab CNN.

«Disney on tahtlikult ja igasuguse õigustuseta eiranud Johanssoni Marveliga tehtud lepingut, et takistada teda realiseerimast oma lepingus kehtestatud kasumikokkulepet täies mahus,» seisab Los Angelese ülemkohtule teisipäeval esitatud hagis. Johanssoni väitel olevat lepingu aluseks olnud selge kokkulepe, et film linastub vaid kinodes.

Disney eitab lepingu rikkumist ning kommenteeris CNNile, et näitlejanna süüdistustel pole mingit alust. «See hagi on kurb ja häiriv, eriti arvestades Covid-19 pandeemiat ning selle kohutavat ning pikaajalist globaalset mõju,» kommenteeris Disney esindaja.

Veelgi enam – Disney väitel on filmi linastamine Disney+ tellijatele hoopis märkimisväärselt kasvatanud filmi kassatulu kinodes ning seega Johanssoni tulu lisaks talle juba makstud 20 miljonile dollarile.

Tegu ei ole esmakordse kohtuasjaga, kus näitlejad filmistuudiotega voogedastuse pärast sõdivad: mullu maksis Warner Bros näitlejanna Gal Gadotile ja režissöör Patty Jenkinsile kummalegi üle 10 miljoni dollari, kui otsustas «Wonder Woman 1984» lisaks kinodele ja HBO Maxi platvormil kättesaadavaks teha.

«Pole mingi saladus, et Disney suunab filme nagu «Must Lesk» oma striimiplatvormile, et saada juurde uusi tellijaid ning seeläbi oma aktsia hinda tõsta — Covidi taha peitumine on kõigest suitsukate,» sõnas Johanssoni advokaat. «Filmide edu tagavad talendid ja nendega sõlmitud lepingute eiramine on väga lühinägelik strateegia,» lisas ta ning märkis, et ilmselt pole see viimane kord, kui taoline kohtuasi esile kerkib. «Disney võib teeselda mida tahes, kuid neil on seadusest tulenev kohustus lepinguid täita.»

Filmi on siiani saatnud suur edu – avanädalavahetusega teenis film USAs 80 miljonit dollarit ning voogedastuses tõi Marveli kuulsa naiskangelase esimene sooloseiklus sisse 60 miljonit dollarit. Algselt juba mullu mais kinodesse jõudma pidanud, kuid pandeemia tõttu alles tänavu 7. juulil esilinastunud filmi globaalne kassatulu on hetkel 319 miljonit dollarit. Seda pole Marveli filmi kohta aga sugugi palju – viimane «Tasujate» film tõi sisse ligi 2,8 miljardit dollarit. Keskeltläbi võib öelda, et Marveli filmid sihivad miljardilise kassatulu suurusjärku, mida on korduvalt ka saavutatud.