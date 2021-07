STRIIMSILM ⟩ Netflix kraabib Nolani ukse taga: kas kinotruu lavastaja võib viimaks sulada?

Kui Nolani kodustuudio Warner Bros suures pandeemiapaanikas kõik oma 2020. aasta suurfilmid kinodega paralleelselt HBO Maxi platvormil linastada otsustas, oli režissöör enneolematu lükke üks häälekamaid protestijaid. «Paljud filmitööstuse parimad tegijad läksid õhtul magama, mõeldes, et töötavad maailma parima stuudioga heaks ja avastasid hommikul, et töötavad hoopis maailma kõige halvema striiminguplatvormi heaks,» kõlasid mehe karmid ja meedias suurt tolmu üles keerutanud sõnad mullu detsembris.

Tema (ja meie!) «Tenet» sai eelmisel suvel eksperimendi korras linastuda kriisiaja kinodes, teenides küll arvestatava kassatulu, ent siiski kordades vähem kui tavaaja tingimustes. «Teneti» kogemus veenis Hollywoodi bosse, et pikalt kinni olnud kinod peavad nende järgmisi kassamagneteid veel natuke ootama ning järgnes taaskord suur edasilükkamiste laine. Ometi jõudis ka «Tenet» kiiresti videolaenutustesse, kuigi lavastaja on selgesõnaliselt öelnud, et tegu on kinofilmiga – on see ju ometi üles võetud IMAXi kaameratega. Tulu tuli aga võtta, kust võtta andis.