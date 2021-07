SÜGISE SUURFILM ⟩ «Apteeker Melchiori» montaaž sai valmis: praegu teeme aktiivselt eriefekte

Jan Viljuse sõnul oli filmi tootmismeeskonna jaoks suurimaks väljakutseks see, kuidas siduda kokku tuttav koht ja tundmatu aeg. «Armastatud Tallinna vanalinn peab pakkuma filmivaatajale äratundmisrõõmu. Samas oli keskaegne Tallinn hoopis teistsugune kui täna harjunud oleme. Me ei tee küll ajaloofilmi, aga tulemus peab jääma usutav. Seetõttu eemaldame järeltöötluses kõik kaadrisse jäänud tänapäevased hooned ja objektid ning ehitame juurde vanaaegseid maju ja linnaatmosfääri. Lisaks tuleb järeltöötluses tegeleda väga palju detailidega: näiteks muuta ilma, siduda erinevaid võttepaikasid üheks tervikuks või eemaldada kaadrisse jäänud objekte, mis ei lähe keskajaga kokku. Selle töö tulemusega võib rahule jääda siis, kui filmivaataja arvutis tehtud muudatusi ja eriefekte ei märka.»

Jan Viljus lisas, et Apteeker Melchiori triloogia filmivõtetele eelnes väga põhjalik ettevalmistus. «Kuna tegemist on läbi aegade mahukaima Eestis tehtud filmiprojektiga, siis oli ka võtetele eelnenud ettevalmistusfaas ülipõhjalik. Režissöör Elmo Nüganeni, operaator Mihkel Soe ja kunstnik Matis Mäesalu nägemus oli selgelt paigas juba enne filmivõtete algust. Montaažirežissöör Marion Koppelil ja eriefektide tiimil on sellevõrra lihtsam soovitud tulemuseni jõuda.»