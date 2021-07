VÄÄRT DOKK ⟩ «Hulkurid» õpetab kodututelt koertelt õppima, mitte neile ülalt alla vaatama

«Lavastaja Elizabeth Lo järgneb peamiselt kolmele Türgi suurimas linnas ulualust otsivale neljakäpalisele. Neid võiks nimetada kodutuiks, ent õigupoolest on nende koduks kogu Istanbul. Linna tänavaid täitvate koertega on võimud pidanud julma lahingut juba enam kui sajandi jooksul, ent loomade tapmise vastased protestid tõid kaasa seadusemuudatuse, mille kohaselt on kodutute koerte eutaneerimine või vangistamine keelatud,» kirjutab filmikriitik Andrei Liimets filmile saateks.