KOHE KINOS ⟩ Jaburas komöödias «Kärbes» loodavad prantsuse lõngused hiidputukast «krati» teha

Kaks prantsuse luuserit Manu ja Jean Gab on teel ühe (ilmselt) kriminaalse tehingu vormistamisele, aga meeste endi õnneks leiavad nad äkki varastatud auto pagasiruumist tohutu kärbse. Mida teha uue kafkaliku sõbraga? Loomulikult ära kodustada ja välja õpetada, et see hakkaks head manti koju tooma ja teeks mehed rikkaks. Kärbes Dominique on sõbralik ja edasi rännatakse kolmekesi, aga ilmselgelt ei mõju tema kohaolek kõigile sama loomulikult kui tema peremeestele.