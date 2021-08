NÄDALA FILM ⟩ Täna kinodesse jõudev «Suitsiidisalk: uus missioon» teenis kriitikutelt ülikõrge tomatiskoori

Tegevus saab stardi Belle Reve'ist, USA suurima suremusega vanglast, kuhu on vangistatud riigi jubedaimad superpahalased. Nad on pääsemiseks valmis kõigeks, isegi ülisalajase ja kahtlase X-rühmaga liitumiseks. Tiim saabki kokku: Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin ja psühhopaat Harley Quinn. Neile antakse relvad ja saadetakse vaenlastest kubisevale kaugele Corto Maltese saarele. Džunglis ootab salka otsimis- ja hävitusmissioon.

Nii ei pane imestama, et Gunni versiooni juba eos «uueks katseks» nimetama hakati ning märkamata ei jäänud irvhammastel ka muutus pealkirjas: artikkel «the» kui märk, et tegu on «õige» versiooniga. Siiski ei tasu unustada, et 175-miljonilise eelarvega film teenis vaatamata kõigele kinodes ligi 750 miljonit dollarit kassatulu. Uuel filmil läheb samaväärse tulemuse saavutamisega tõenäoliselt keeruliseks, kuna piirangute tõttu on kinoskäimine siiani veel üpriski häiritud tegevus.