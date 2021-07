NÜÜD KINOS ⟩ Patoloogiliselt vihane «Raevunud kaunitar» kütab kallima mõrtsukate jalgealuse kuumaks

Lindy (Kate Beckinsale) on turvanaine, kellel on «väike probleem»: kaasa sündinud terviserike, mis paneb teda kannatama mõrvarlike raevuhoogude all. Kontrolli all hoiab naine oma tapjainstinkte keha külge kinnitatud seadme abil, millega ta annab endale väikeseid elektrilööke, kui tunneb, et hoog hakkab peale tulema.