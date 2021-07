KOHE KINOS ⟩ Romantika Cannes'i festivalilt: draamas «Puhas kirg» armub üksikema Moskva hurmurisse

Naispeaosas on 40-aastane Laetitia Dosch , kes kogus kodumaal tuntust oma rolliga 2017. aasta draamakomöödias «Noor naine» ( «Jeune Femme» ), kandideerides prantslaste Oscarile ehk Cézarile ning võites Lumiere'i auhindade tõusva tähe auhinna. Tolleski filmis mängis Dosch omadega pahuksis noort pariisitari.

Meespeaosas aga astub üles 31-aastane Sergei Polunin, Ukraina päritolu tuntud skandaalne profibaleriin, keda teab kinopublik filmidest «Mõrv Idaekspressis» ja «Punane varblane». Popkultuuris on Polunin kuulus ka kui tantsija Hozieri hittloo «Take Me To Church» alternatiivsest muusikavideost.