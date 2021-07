SÜGISE SUURFILM ⟩ Kõrbeulmeka «Düün» rammus treiler paneb kurgu kino järgi kuivama

Kanada filmitegija Denis Villeneuve 'i («Saabumine», «Blade Runner 2049») lavastatud suurfilmi on ekraanile oodatud juba pikemat aega, sest üles filmiti see juba 2019. aasta märtsis. Võtted leidsid aset Ungaris (stuudio), Jordaanias, Araabia Ühendemiraatides ning Norras.

Nüüd välja antud ametlik treiler (esimene treiler ilmus juba eelmisel aastal) viib vaataja meeletu kosmilise märuli keskele ja annab üsna sirgjoonelise ülevaate filmi sündmustest. Mõni ütleks, et rammus treiler jutustab loo ette ära ja kinno pole vaja minnagi, ent teisalt on selge, et tegu on hiigelekraanilt vaatamiseks mõeldud filmiga, mida on lausa kohustuslik just kinosaalis vaadata.