FOTOD ⟩ «Tähtsate ninade» filmivõtted tõugati lahti sõudmisstseeniga Emajõel

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul paneb Tartu võimalusel linnaga seotud filmiprojektidele õla alla, sest mängufilmid on linnale heaks turundusvôimaluseks ning elavdavad ka majandust. «Kogu Tartu linn oma eriilmeliste linnaosadega on justkui üks suur filmipaviljon – meie linna südames voolav Emajõgi on siia meelitanud mitmeid filmitootjaid, samuti pakuvad filmitegijatele huvi Supilinna tänavad,» sõnas ta. Koostöös filmitootjatega proovib linn leida paindlikke lahendusi, mis võimaldaksid filmivõtteid läbi viia nii, et see linnaelanike tavapärast igapäevapäevaelu liigselt ei segaks.

«Tähtsad ninad» produtsent Esko Rips lisas, et filmimine kestab kokku 28 päeva. Enamik võttepäevi toimub erinevates Tartus asuvates võttepaikades. Augustis toovad filmivõtted kaasa ka ajutisi liikluspiiranguid Koidula ja Vikerkaare tänavatel ning lühikesi jalakäijate liiklemise seisakuid Dorpati jõeäärsel alal. «Täname tartlasi mõistva suhtumise eest. Sagimist linnatänavatel on võtteperioodil tavapärasest veidi rohkem, aga anname endast parima, et linlaste elu võimalikult vähe häirida,» sõnas Rips.

Urmas Klaas tõi välja, et «Tähtsad ninad» on hea koostöö jätk Nafta Filmsiga. Varasemalt on sama tootja filminud Tartus koguperefilmi «Supilinna salaselts», osa stseene möödunud aasta parimaks Eesti filmiks auhinnatud spioonipõnevikust «O2» ja Eesti-Taani koostöös valminud draama «Erna on sõjas».