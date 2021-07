PIHTIMUS ⟩ Mena Suvari kurb paljastus: mind vägistati, kui olin vaid 12-aastane

Aprillis esmakordselt emaks saanud 42-aastane näitlejanna kirjutab oma raamatus «The Great Peace: A Memoir», et vanuses 12 kuni 20 sai ta tunda pidevat seksuaalset väärkohtlemisest – seda nii eraelus kui ka tööalaselt, vahendab People.

Kannatused said alguse uude linna kolides, kui Suvari kuuendas klassis õppiva tüdrukuna ühe oma vanema venna sõbra ohvriks sattus. Raamatus KJ nime kandev noormees hakkas sõbra 12-aastasele õele järeleandmatult ligi ajama ning lõpuks vägistas tüdruku. «Ei, ma ei taha seda teha,» meenutab näitleja raamatus, kuidas ta poissi tõrjuda püüdes, ent tulutult. Paar kuud enne oma 13-sünnipäeva sundis noormees oma vanematekodus tulevase filmitähe endaga seksuaalvahekorda. «Osa minust suri sel päeval. Ta kasutas mind ära ja siis vabanes minust. Ta kutsus mind hooraks. Mul ei olnud kunagi võimalust oma seksuaalsust tervislikul moel avastada. Minu tahe läks kaotsi. Kuna tundsin end isegi uues kohas nähtamatuna, siis kujundas see minu ettekujutust endast – et ma polnudki midagi väärt,» meenutab naine.

15-aastaselt Hollywoodis näitlejaks püüda soovides andis valus kogemus uue tagasilöögi, kui üks tüdruku mänedžer, keda ta sõbraks ja kaitsjaks pidas, temalt seksuaalsuhet nõudma hakkas. «Selleks ajaks oli mu pere juba koost vajunud: ema kolis välja ning isa, kellega elasin, hakkas vaimselt ja füüsiliselt kärbuma. Tundsin, et mul polnud valikut ning vaid sellist elu olingi väärt,» pihib Suvari memuaaris.

Et auru välja lasta, pages noor näitleja ööellu, kus ta ööklubides meelemürkidest ja mõnuainetest lohutust otsis. «Võtsin kõike, mis mul end paremini aitas tunda. Püüdsin lihtsalt kuidagi ellu jääda,» seisab valusates kirjaridades. Edasi mattus noore naise elu meeleheitesse ja narkovinesse.

Veidi enne 17-aastaseks saamist kohtus ta Tyleriga, kes paari kolme ühise aasta jooksul näitlejannat seksuaalselt ja emotsionaalselt väärkohtles: sundis teda osalema orgiates ning tooma mehele teisi naisi koju. «Mäletan, et arvasin, et sellised suhted ongi: karjumine, sõimamine, kahjustamine. Tundsin, et olin selle ise endale kaela tõmmanud. KJst kuni Tylerini oli üks ühtlane hävinguprotsess,» selgitab näitleja.

Valguskiir saabus viimaks läbi töö, kui Suvari sai läbimurderolli legendaarses noortekomöödias «Kuum pirukas» (1999) ning seejärel 5 Oscarit (sh parim film) võitnud «Tabamatus ilus» (1999), mis temast üleöö staari tegid.

Ometi tundis Suvari enda sõnul sageli, et elab topeltelu, püüdes varjata oma minevikuhaavu. Ta lõpetas edu saabudes suhte nii Tyleri kui ka narkootikumidega ning asus paranemise teele, armusuhted aga ei jäänud püsima hiljemgi ning tema kaks sõlmitud abielu purunesid.

Oma suure armastuse Mike Hope'i leidis ta 5 aastat tagasi ühel Hallmarki filmivõttel. Nad abiellusid aastal 2018 ning said kevadel ühise lapse. «Sain teada, et olen rase, kui olin memuaari kirjutamise lõpetanud,» tõdeb näitlejanna.

Elulooraamatu kirjutas ta enda sõnul selleks, et tulla toime oma traumadega ning anda innustust teistele, kes sarnast valu kogenud: «See on minu tõde. See on minu hääl. Olen väsinud võitlemast ja kogu elu ennast peitmast. Loodan, et saan kedagi läbi selle aidata, sest minul sellist inimest polnud.»