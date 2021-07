NÜÜD KINOS ⟩ 4 uhiuut filmi, mida sel nädalal kinno vaatama minna

Kauaoodatud puhkusereisil laseb perekond viia end kaljudega ümbritsetud lahesoppi, et veeta rannaliival üks rahulik ja lõõgastav päev. Paraku saab sellest hoopis luupainaja, kui selgub, et aeg seal kaljude vahel liigub kordades kiiremini ning et rannast ei ole võimalik lahkuda. Hüpnotiseeriva õuduspõneviku lavastajaks ja stsenaristiks M. Night Shyamalan («Kuues meel», «Purunematu»), stsenaariumi aluseks on koomiksiromaan «Sandcastle», mille autoriteks Pierre Oscar Lévy ja Frederik Peeters. Osades Gael García Bernal («Y Tu Mama Tambien»), Vicky Krieps («Phantom Thread»), Thomasin McKenzie («Jänespüks Jojo»), Eliza Scanlen («Väikesed naised») jt.

Disney Pixari uhiuus animafilm «Luca» viib meid seekord maalilisse Itaaliasse, täpsemalt väikesesse mereäärsesse Portorosso linnakesse. Kõikide silmis on tegu unise linnakesega, millesarnaseid Vahemere ääres on loendamatul hulgal, aga noore Luca jaoks on tegu uue, uskumatuna tunduva ja põneva maailmaga. Seda maailma aitab tal sammhaaval avastada tema uus ja seiklushimuline sõber Alberto. Pealtnäha on nende näol tegu täiesti tavaliste eelteismeliste poistega, aga poisid kannavad sõna otseses mõttes oma pealispinna all kaasas üpriski kummalist ja valgustkartvat saladust – nad ei ole nimelt inimesed, vaid veeasukad. Poiste igapäevane kodu on hoopis ranniku lähedal mere põhjas, kus Luca vanemad teda igapäevaselt verejanuliste inimeste (tegu on ju ikkagi kalurikülaga!) eest kaitsta püüavad. Luca hing ihkab aga seikluste järele ja teda lausa tõmbab Portorosso tänavatele inimeste lähedusse, sest seal ootavad ees sellised eksootilised asjad nagu jäätis, pasta ja mõlema poisi suurim unistus – Vespa motoroller.