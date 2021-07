Tartus algavad uue kodumaise mängufilmi «Taevatrepp» võtted

Mart Kivastiku tragikoomiline «Taevatrepp» on filmitegijate sõnul vabalend 1970. aastate ja tänapäeva vahel – hinge vabastamise lugu, kuhu nüüdne kriis lisab veel ühe ajalise mõõtme. Kivastik, kes on ka filmi stsenarist ja režissöör, otsib filmis inimesele antud ajale seletust: kas ta on veel võimeline nautima elu, kui seisab silmitsi keskea ja vananemisega? «Inimlik ja elukogemusest lähtuv: armastus ja rõõm väikestest asjadest teevad elu vähemalt elamisväärseks,» selgitab Mart Kivastik ise.