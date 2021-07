10 põnevat fakti olümpiamängude kohta, mida sa ei teadnud

2021. aasta olümpial paneb 33 erineval spordialal end proovile üle 11 000 sportlase 205 riigist. Tegu on järjekorras 29ndate suveolümpiamängudega. Mis on ajas muutunud? Millised kummalised sündmused on spordiajalukku läinud? Apollo TV on kokku kogunud 10 põnevat fakti olümpiamängudest.

1. Olümpiamängude traditsioon sai alguse juba kaheksandal sajandil eKr Kreekas. Toona võistlesid sportlased omavahel kuni kuus kuud järjest. Mõõtu võeti muuhulgas näiteks maadluses, kaugushüppes, odaviskes ja vankrisõidus. Võistlus toimus iga nelja aasta tagant ja nii sajandeid järjest, kuniks see traditsioon neljandal sajandil pKr katkes. Esimesed kaasaegsed olümpiamängud toimusid 1896. aastal Ateenas.

2. Esimesed taliolümpiamängud toimus 1924. aastal Prantsusmaal. Pikki aastaid toimusid suve- ja taliolümpia samal aastal, alles 1994. aastast mindi üle praegusele süsteemile, kus suve- ja taliolümpiamängude vahel on kaks aastat.

3. Kuni 1912. aastani riputati võitjatele kaela puhast kulda. Nüüd on kuldmedal valmistatud peamiselt hõbedast ja vaid kaetud kullaga. Tokyo 2020 OM medalid sisaldavad vana elektroonika osasid, mida jaapanlased on taaskasutuseks kokku kogunud.

4. Viis olümpiarõngast sümboliseerivad viie maailmajao – Euroopa, Aafrika, Ameerika, Aasia, Austraalia – liitu ja sportlaste kohtumist. Sinine, must, punane, kollane ja roheline koos valge taustaga osutusid valituks seetõttu, et kõikide maailma riikide lippudel on vähemalt üks nendest esindatud.

5. Naistel lubati olümpiamängudel esmakordselt osaleda 1900. aastal. 2012. aastal Londoni olümpia oli esimene, kus kõiki osalevaid riike esindasid ka naised. Tänavu on mees- ja naissportlasi võistlemas enam-vähem võrdselt, vastavalt 51 ja 49 protsenti.

6. 1936. aasta Berliini mängudel jäid kaks Jaapani teivashüppajat jagama teist ja kolmandat kohta. Lisahüppe asemel lõikasid nad hõbe- ja pronksmedali pooleks ning sulatasid erinevad pooled kokku: kumbki sportlastest sai endale pooleldi hõbeda ja pooleldi pronksist medali.

7. Kõigest viis atleeti on jõudnud poodiumile nii suve- kui ka taliolümpial. Samal aastal on mõlemalt medali võitnud vaid 1988. aastal Ida-Saksamaad esindanud kiiruisutaja ja trekirattur Christa Ludinger-Rothenburger

8. Olümpiamängude kavast on aja jooksul välja jäänud sellised spordialad nagu relvadega kahevõitlus, köievedu, kuumaõhupalli sõit, tandem rattasõit, takistusujumine, distantssukeldumine ja tuvilaskmine.

9. Medalivõitjaid ei kirjutada mitte ainult oma riigi ja maailma spordiaajalukku, vaid nende nimed graveeritakse toimumispaigas ka staadioni seinale.

10. Kõige noorem kaasaegne olümpiavõitja on Kreeka võimleja Dimitrios Loundras, kes 1896. aasta Ateena mängudel võisteldes oli kõigest 10-aastane.

