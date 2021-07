Mõistliku hinnaga telepilt ja internet suvekoju – see on võimalik!

Vaatad telesisu otse või 14 päeva jooksul järele – see on sinu otsustada! Nüüd ei jää üksi värav jalgpallis nägemata, sest esimesena Eestis pakub Apollo TV võimalust ka otsesaated pausile panna.

Kahe kodu ülalpidamisega kaasnevad üldjuhul märgatavad lisakulud. Apollo TV-d saab aga kasutada korraga kuni kuus kasutajat. Mobiilse digiboksiga võid lahendust linna- ja maakodu vahel jagada. Ühe arvega on kergem oma kulud kontrolli all hoida.

Apollo TV leiab aadressilt apollo.tv. Apollo TV töötab digiboksis ja Android TV nutiteleri äppides, Androidi ning iOS seadmetel, arvutiekraanil ja olemas on ka Chromecasti tugi. Lähiajal on lisandumas ka Samsungi ja LG nutitelerite äpid. 4K vaatamiskogemuse saamiseks on vajalik 4K nutiteler. Uutele liitujatele on esimesed 30 päeva kogu Premium sisu tasuta.